​Como vai o OE 2024 afetar a sua vida? Reveja as respostas de um fiscalista no Youtube da Renascença

Os contribuintes ganham poder de compra em 2024? Que impostos sobem? Quais as novidades no IRS e como é que isso afeta o seu caso particular? O governo tem insistido que este OE visa aliviar fiscalmente, sobretudo, a classe média. É mesmo assim? Quem sai mais favorecido? Afinal, a sua vida vai melhorar ou piorar em 2024?



Ricardo Reis, fiscalista da Deloitte, esteve em direto no Youtube da Renascença, este segunda-feira, às 13h, para responder às dúvidas dos ouvintes sobre o Orçamento do Estado para 2024. Uma conversa moderada pela jornalista Sandra Afonso, que pode agora rever.