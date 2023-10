Ferrovia 2020 chegou a 2022 sem metade do investimento feito

Até ao fim de 2022, nem metade do investimento projetado no Ferrovia 2020 tinha sido realizado. João Cunha, especialista em ferrovia, considera que, no início, o plano “não tinha muito mais” além de “comunicação política”.

Segundo a informação disponibilizada pela Infraestruturas de Portugal (IP) nos relatórios de contas, no ano seguinte à conclusão programada do Ferrovia 2020, apenas 994 milhões dos cerca de 2,1 mil milhões de euros tinham sido investidos.

A execução do investimento orçamentado atingiu um máximo de 73% em 2020, quando 137,3 dos 189,1 milhões de euros projetados foram executados. Em 2022, o último ano para o qual há valores definitivos, o investimento subiu para 347,6 milhões de euros – mas tinham sido orçamentados mais de 510 milhões.