​Como vai o OE 2024 afetar a sua vida? Tire as dúvidas na Renascença

Como vai funcionar o aumento de impostos sobre carros mais antigos? E sobre o tabaco? Que outros impostos sobem em 2024? Quais as novidades no IRS e como é que isso afeta o seu caso particular? E na habitação? Afinal, a sua vida vai melhorar ou piorar em 2024?



Ricardo Reis, fiscalista da Deloitte, estará em direto no Youtube da Renascença, segunda-feira, às 13h, para responder a todas as suas dúvidas sobre o Orçamento do Estado para 2024.

Pode colocar as suas perguntas nos comentários do evento no Youtube, através do link em baixo, ou enviá-las numa mensagem escrita por Whatsapp para o 969 091 090. A conversa será moderada pela jornalista Sandra Afonso.