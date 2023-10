INE confirma descida da inflação para 3,6% em setembro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quinta-feira descida da inflação para 3,6% em setembro.

De acordo com o INE, “a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 3,6% em setembro, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior”.

Já o indicador de inflação subjacente, que exclui bens alimentares não-processados e energia, por terem mais propensão a oscilações de preço, registou uma variação de 4,1% (4,5% em agosto).

“A variação do índice relativo aos produtos energéticos situou-se em -4,1% (-6,5% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 6,0% (6,4% no mês anterior)”, indica o INE.

Comparando setembro com agosto, a variação do IPC foi de 1,1% (0,3% em agosto e 1,2% em setembro de 2022), sendo que a variação média nos últimos 12 meses foi de 6,3% (6,8% em agosto).