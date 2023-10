EUA. "The Washington Post" pede a 240 trabalhadores que rescindam

O jornal "The Washington Post" quer cortar 240 postos de trabalho para compensar as dificuldades que enfrenta quanto às subscrições digitais e publicidade.

A diretora-geral interina, Patty Stonesifer, enviou um email aos trabalhadores a comunicar que a empresa foi “excessivamente otimista” em relação às projeções de crescimento para os últimos dois anos e para 2024, e que este corte faz parte de um plano para “encontrar formas de fazer regressar o nosso negócio a um lugar mais saudável no próximo ano”.

O jornal tem cerca de 2.600 colaboradores, dos quais mais de mil fazem parte da redação. Stonesifer avançou que as rescisões iam ser incididas a determinados postos e departamentos, mas não especificou quais.

Os funcionários eleitos serão notificados e podem recusar a proposta de rescisão nas próximas semanas.

"Um grupo muito maior de funcionários receberá a oferta, mas as aceitações serão limitadas a aproximadamente 240 pessoas", escreveu Stonesifer.

A responsável diz que esta medida visa evitar "ações mais difíceis, como despedimentos", ações já tomadas no final do ano passado e no início de 2023, a par de medidas com o fim da publicação da revista de domingo.

O sindicato dos trabalhadores do The Washington Post escreveu, esta terça-feira, na rede social X (ex-Twitter), que está “preocupado” pelos seus “colegas dedicados e brilhantes” e acusa que “funcionários esforçados do Post perderão os seus empregos por causa de uma série de decisões de negócios erradas vindas do topo de nossa empresa.”