Simulações. Quanto vou poupar com as mudanças no IRS em 2024?

De acordo com os exemplos divulgados pelo Governo , um trabalhador sem dependentes com um salário bruto mensal de 1.300 euros vai pagar menos 334 euros por ano com as alterações agora previstas.

Uma das medidas mais aguardadas no Orçamento do Estado era a redução de impostos. A proposta que o Governo entregou esta terça-feira estima que seis milhões de agregados sejam beneficiados pela atualização dos escalões do IRS e a redução das taxas nos primeiros cinco.

Para os trabalhadores, a poupança vai aumentando à medida que o salário mensal do agregado familiar também aumenta. Um casal com um filho com um salário bruto de mil euros por pessoa – dois mil no total - poupará 361 euros no IRS apurado de 2024.

Para um casal sem filhos e com um salário mensal bruto total de 3.000 euros, a poupança é consideravelmente maior. O IRS apurado, diz o Governo, deve descer de 6.278 euros para 5.404 euros – uma poupança de 874 euros.

O caso de um pensionista sem dependentes, com uma pensão de 860 euros por mês, é diferente do caso de um trabalhador. Com este rendimento mensal bruto, um pensionista vai pagar menos 403 euros em 2024.