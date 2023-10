Saúde vai ter mais 850 milhões em 2024. Aumento é o menor dos últimos anos

No Orçamento do Estado para 2023 foi anunciado um aumento de mais de 1,2 mil milhões da despesa total consolidada em relação ao ano anterior. No de 2022, o aumento foi mil milhões e, no de 2021, foi de quase 1,3 mil milhões.

O documento prevê uma despesa total consolidada de 15.709 milhões de euros no próximo ano, uma subida de 5,3% em relação à execução estimada até final de 2023, mas abaixo da inflação média no ano passado (7,8%) e abaixo do crescimento de orçamentos anteriores.

O setor da Saúde vai ter mais 850 milhões de euros em 2024, mas o aumento é o menor dos últimos anos, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024.

Apesar do reforço significativo deste ano, num setor com muitos problemas e falta de recursos humanos, a despesa com pessoal vai subir pouco acima da variação da despesa. A proposta do Orçamento do Estado prevê um aumento da despesa de 6,3%, no valor de 377 milhões de euros.

“Do orçamentado em despesas com pessoal, cerca de 97,8% está alocado às entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, refere ainda o relatório da proposta do OE2024.

Ao todo, a despesa não consolidada da Saúde é de 42,3 mil milhões de euros, dos quais quase 36,8 mil milhões são referentes a hospitais e clínicas. Este valor total representa mais de 15% da despesa total consolidada do SNS, um peso no Orçamento do Estado que ultrapassa o do ano de 2021, quando a despesa em Saúde tinha um peso de 14,8%.

"A receita total consolidada para 2024 cifra-se em 15.711,2 milhões de euros", indica ainda o relatório, que refere que em 2023 a estimativa de receita foi de 15,4 mil milhões de euros.