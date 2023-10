Portugal prevê receber mais de 8 mil milhões da UE em 2024

O Estado português prevê receber, em 2024, 8.104,4 milhões de euros em transferências da União Europeia.

O valor consta na proposta de Orçamento do Estado apresentada esta terça-feira pelo Governo, e fica abaixo do que está previsto receber até ao final do ano: 8.728,7 milhões de euros.

As verbas para o valor final do próximo ano não estão discriminadas.

Para o valor deste ano, a maior fatia é proveniente do PRR (Next Generation EU), que envolve 4.885,3 milhões de euros, ou seja, quase 56% do total das verbas vindas de Bruxelas este ano.

Para o bolo, contam ainda fundos do PT2020, FEAGA, PT2030, FAMI e "Instrumentos Especiais".

No próximo ano, o OE prevê que as verbas do PRR sejam menores do que este ano: "As previsões de recebimentos de verbas no âmbito do NGEU em 2024 apresentam um decréscimo face a 2023, destacando-se a evolução prevista para o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR)", pode ler-se no documento defendido esta terça-feira pelo ministro das Finanças.