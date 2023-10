OE2024. Jovens até aos 26 anos não pagam IRS no primeiro ano de descontos

Ora, se este jovem preencher a declaração de IRS de modo a beneficiar do desconto, recebe esse valor integralmente no reembolso. Isto se for o primeiro ano de benefício.

O desconto será menor nos anos seguintes. Se o jovem receber o mesmo salário no ano seguinte (75% desconto), o reembolso seria de 588,75 euros. No terceiro e quatro anos, onde o desconto é 50%, o reembolso seria 392,5 euros e no último ano de descontos (25%), a devolução é de 196,25 euros.