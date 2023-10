OE 2024 dedica 422 milhões ao Ferrovia 2020

Veja também:

O Orçamento do Estado para 2024 continua a incluir verbas para o Ferrovia 2020. A proposta do Governo, entregue esta terça-feira, prevê o investimento de 422 milhões de euros no programa de investimentos lançado em 2016, e que originalmente devia ter ficado concluído no final de 2021.



No Orçamento do Estado para 2023, o Governo de António Costa tinha previsto o investimento de 780 milhões de euros nos projetos do Ferrovia 2020. Contudo, no documento apresentado esta terça-feira, apenas 423 milhões de euros surgem efetivamente dedicados neste ano à conclusão do programa de investimento.



Os 422 milhões previstos na proposta de Orçamento para 2024 estendem-se a quatro dos cinco capítulos do Ferrovia 2020 – uma demonstração dos atrasos generalizados no programa apresentado poucos meses depois de António Costa passar a ser primeiro-ministro.

Lançado quando Pedro Marques era ministro do Planeamento e Infraestruturas, o Ferrovia 2020 tinha data de conclusão marcada para o último trimestre de 2021. Em novembro de 2020, Pedro Nuno Santos, já ministro das Infraestruturas e Habitação, disse no Parlamento que as obras seriam concluídas até dezembro de 2023, o prazo final do financiamento comunitário do programa.

Um ano depois, em novembro de 2021, o Acordo de Parceria do Portugal 2030 atirava uma nova data: o final de 2025. Isto é: alguns projetos do Ferrovia 2020 estão a ser financiados com o Portugal 2030.