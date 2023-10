Mais de 2.200 milhões de euros para atualização das pensões

Veja também:

Mais de 2.200 milhões de euros estão previstos para atualização das pensões na proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

No próximo ano o Governo vai atualizar as pensões, seguindo a fórmula legal, com aumentos superiores à inflação.



A proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) aumenta o valor de referência do Complemento Solidário para Idosos.

A medida que vai chegar a 158 mil pessoas.

O Governo diz que está a antecipar em dois anos, face ao previsto no Programa de Governo, a convergência integral do valor de referência para o limiar da pobreza, isto é mais 62,45 euros por mês.