​IUC sobe para carros e motociclos anteriores a 2007

Veja também:

O Imposto Único de Circulação (IUC) vai aumentar para carros e motociclos com matrícula anterior a 2007, indica a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024).

No próximo ano quem tiver um carro ou um motociclo com matrícula anterior a 2007 vai pagar mais Imposto Único de Circulação, num limite máximo de 25 euros, mas este valor vai aumentado progressivamente até que a taxa de IUC represente a totalidade da tributação relativa ao CO2 emitido por estes veículos.

No relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado, o Governo explica que os veículos com matrícula posterior a 2007 são tributados com base na cilindrada e nas emissões de CO2, mas os anteriores (categoria A e E) são apenas tributados com base na cilindrada.

O Governo diz que esta medida abrange três milhões de carros e 500 mil motociclos.

Esta medida conjuga-se com a criação de um incentivo ao abate de veículos antigos, que visa promover a renovação do parque automóvel e a descarbonização do transporte de passageiros.