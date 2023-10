Governo prevê pico da Euribor em 2024

O Governo prevê que, em 2024, as taxas de juro indexadas ao crédito à habitação atinjam um pico.

“Considerando o mercado de futuros, as taxas de juro de curto prazo da área do euro [Euribor a três meses] devem continuar a subir para 3,7%, em média, em 2024 (de um valor previsto de 3,4%, em média, em 2023)”, lê-se na proposta de Orçamento do Estado para 2024.

No próximo ano, a pressão sobre as famílias portuguesas, devido aos aumentos do crédito à habitação, irá continuar muito alta, antecipa o Governo.

Em todo o caso, no horizonte, existe a possibilidade de o Banco Central Europeu (BCE) fazer uma pausa no aumento das taxas de juro. Já há alguns meses que essa possibilidade vem a ser discutida e equacionada por vários governos europeus.