Governo mantém apoio extraordinário à renda

O apoio extraordinário à renda desenhado pelo Governo vai continuar, de forma inalterada, em 2024, indica a proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Esta medida, decretada pelo Governo em março, subsidia em até 200 euros mensais rendas para agregados com taxas de esforço iguais ou superiores a 35% e com rendimentos anuais igual ou inferiores ao limite máximo do sexto escalão do IRS.

O apoio abrange apenas os contratos de arrendamento celebrados até 15 de março de 2023.