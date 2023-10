Aumento médio das pensões em 6,2% é o "maior de sempre", diz Medina

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou esta terça-feira que o aumento médio das pensões no próximo ano será de 6,2%, a maior subida de sempre desde a criação da atual fórmula de atualização das pensões.

Fernando Medina falava esta tarde na conferência de imprensa de apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), no Ministério das Finanças, em Lisboa.

"O ano de 2024 registará o maior aumento de sempre" desde a atualização pela fórmula que consta da lei, disse o governante.

Fernando Medina garante que "a larga maioria dos pensionistas portugueses" vão ter aumentos "acima dos valores da inflação".

O Governo prevê uma atualização para todos os pensionistas sujeitos à atualização regular, uma medida que abrange cerca de 2,7 milhões beneficiários.

Mais de 2.200 milhões de euros estão previstos para atualização das pensões na proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

No próximo ano o Governo vai atualizar as pensões, seguindo a fórmula legal, com aumentos superiores à inflação.

A proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) aumenta o valor de referência do Complemento Solidário para Idosos.

A medida que vai chegar a 158 mil pessoas.