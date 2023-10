Contas certas? "Interessa saber se as contas são boas", diz Carlos Tavares

Uma reforma fiscal fora do Orçamento do Estado, contas certas ou contas boas, reabilitação em vez de construção e os alertas sobre as subidas dos salários. Carlos Tavares, atual coordenador do Observatório de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES, considera que o nosso sistema fiscal "é complexo" e impede o nosso país de ser competitivo.

Em entrevista à Renascença, na véspera da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o antigo ministro da Economia (no Governo de Durão Barroso) e antigo presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), alerta para a necessidade de o país não estar constantemente a dar guinadas na política fiscal e diz compreender a escolha da CIP em ficar de fora do acordo entre Governo e parceiros sociais.