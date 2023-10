Preço dos passes sociais continua congelado em 2024

O Governo vai voltar a congelar o preço dos passes sociais em 2024, anunciou esta sexta-feira o líder parlamentar do PS.

Eurico Brilhantes Dias falava aos jornalistas depois da reunião com o ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

Ao contrário de toda a oposição, o líder da bancada socialista garante que este é um OE que reforça o rendimento das famílias e dos jovens, das políticas públicas. Na área da mobilidade, o Governo volta a congelar o preço dos passes sociais.

“Na área da mobilidade e dos transportes, mais uma vez, a gratuitidade dos passes para estudantes até aos 23 anos, mas também o congelamento de todos os outros passes para reforçar a mobilidade no quadro dos transportes públicos, também neste combate às alterações climáticas. Portanto, há um quadro de reforço das políticas públicas”, afirma Eurico Brilhante Dias.

O deputado do PS é o único que elogia as medidas do Governo, mas garante, que tal como noutros anos, está disponível para aceitar propostas da oposição, da esquerda à direita, a única exceção é o Chega.

O líder parlamentar do PS diz este é um Orçamento do Estado que responde às necessidades do país e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “está a carburar e a poder avançar de forma mais rápida”.

[em atualização]