Impacto da JMJ na hotelaria ficou "aquém das expectativas"

O impacto da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, ficou “aquém das expectativas”, tanto na capital, como na Área Metropolitana de Lisboa. É o balanço da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), que apresentou esta quinta-feira à imprensa o inquérito "Jornada Mundial da Juventude 2023 - Impacto na Hotelaria".

As previsões de junho da AHP apontavam para taxas de ocupação de 89% na Área Metropolitana (excluindo a cidade de Lisboa) e de 91% na capital, mas os valores finais acabaram por se fixar em 85% e 77%, respetivamente. Ainda assim, 41% das unidades hoteleiras dizem ter tido uma taxa de ocupação superior a 90% durante a JMJ. Resultados que, apesar de tudo, não surpreenderam a vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira.

"A taxa de ocupação ficou bastante aquém das perspetivas, mas já em julho e agosto avisámos que o ritmo da hotelaria estava a arrefecer e que as previsões do início do semestre não se iam concretizar”, explicou.

No que toca ao preço médio, os resultados também ficaram abaixo do esperado. Em relação à cidade de Lisboa, a AHP apurou que o preço médio por noite durante o evento se fixou nos 221 euros, quatro euros abaixo do previsto em junho (225 euros). Já quanto à restante AML, a diferença foi maior: as previsões apontavam para 219 euros, mas o valor final ficou pelos 196 euros.

Em comparação com o total de agosto, os números na semana da JMJ também foram inferiores. A taxa de ocupação na capital em todo o mês foi de 88%, mais três pontos percentuais do que na semana da JMJ (85%). De forma semelhante, o preço médio por noite de 1 a 31 de agosto na restante AML fixou-se nos 80%, em comparação com os 77% registados durante o evento católico.