Banco de Portugal revê em alta inflação para este ano e 2024

O Banco de Portugal (BdP) reviu esta quarta-feira em ligeira alta a inflação para este ano, subindo para 5,4% a previsão que era de 5,2%.

No "Boletim Económico" de outubro, o regulador bancário revê em alta de 0,2 pontos percentuais (pp.) em 2023, subindo também a previsão para 2024 em 0,3 pontos percentuais, de 3,3% para 3,6%, devido sobretudo aos preços da energia.



No entanto, o Banco de Portugal espera que a taxa continue a reduzir-se, face à inflação registada em 2022, de 8,1%, chegando aos 2,1% em 2025, o que considera ser "consistente com o objetivo de estabilidade de preços do Banco Central Europeu (BCE)".