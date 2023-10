Sabia que já pode pagar com a pulseira ou o porta-chaves?

Os portugueses já se habituaram aos pagamentos sem contacto, ou "contactless", com cartão bancário ou apenas com o telemóvel. Mas já lhe aconteceu ficar sem bateria ou sem acesso à internet?

A partir de agora já não é um problema. A SIBS, empresa que gere o Multibanco, alargou a utilização do MB Way através de quatro novos dispositivos, que permitem efetuar pagamentos "contactless". É a entrada da empresa nos "wearables" — as tecnologias vestíveis.

Na prática, é possível pagar através de dispositivos como pulseiras, braceletes ou porta-chaves, em todos os terminais de pagamento da rede Multibanco. Basta que os cartões bancários estejam associados ao MB Way.

Os quatro acessórios disponíveis têm incorporado um chip NFC, que permite realizar os pagamentos sem contacto.

Os "wearables" podem ser adquiridos pelos utilizadores do MB Way através da aplicação, num de quatro formatos disponíveis: a "pulse band" (pulseira), o "pulse watchloop" (presilha para o relógio), o "pulse keychain" (porta-chaves) ou o "pulse tag" (marcador para fio ou outro dispositivo). Cada um custa 14,99 euros.

Após receberem o acessório MB Way Pulse, podem activá-lo na mesma App — basta para isso associá-lo a um cartão bancário.

Para pagar só é preciso encostar a pulseira ou o porta-chaves ao terminal de pagamento.