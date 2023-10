Taxas Euribor descem a 3 e 12 meses e sobem nos 6 meses

A taxa Euribor a 12 meses, atualmente a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu esta segunda-feira para 4,198%, menos 0,030 pontos face a sexta-feira.

Nesse dia, a taxa a um ano tinha subid para 4,228%, um novo máximo desde novembro de 2008.

No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo em 06 de junho de 2022, subiu hoje para 4,138%, mais 0,013 pontos e um novo máximo desde novembro de 2008.

Já a Euribor a três meses caiu hoje face à sessão anterior, ao ser fixada em 3,951%, menos 0,001 pontos, depois de ter subido em 25 de setembro para 3,977%, um novo máximo também desde novembro de 2008.



A Euribor é calculada diariamente a partir da média das taxas de juro de 19 bancos na Zona Euro, a partir de quanto estes bancos estão dispostos a cobrar para emprestar dinheiro no mercado interbancário.

A Euribor começou a subir a partir de 4 de fevereiro de 2022, após o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado a subida das taxas de juro diretoras, ou seja, o encargo que cada banco teria por receber dinheiro emprestado deste banco central. A subida tem sido justicada com a inflação na Zona Euro e a invasão russa na Ucrânia – que aconteceu a 24 de fevereiro de 2022.

Na última reunião do Conselho do BCE, a 14 de setembro, as taxas diretoras voltaram a subir pela décima vez consecutiva. A próxima reunião do BCE está marcada para 26 de outubro, em Atenas.