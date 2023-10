Nova semana, nova mexida. Preço dos combustíveis desce, mas pouco

A semana arranca com uma pequena descida no preço dos combustíveis.

De acordo com as previsões, o preço do gasóleo deve recuar 0,7 cêntimos por litro e a gasolina deverá sofrer uma descida de 0,5 cêntimos por litro.

Os preços já consideram os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

O Governo anunciou na última semana a redução da carga fiscal nos combustíveis. Em comunicado, o Ministério das Finanças revelou que, perante a evolução dos preços, vai devolver a receita adicional do IVA, ao aplicar esse desconto, através do imposto sobre os produtos petrolíferos.

De acordo com o gabinete de Fernando Medina, o desconto vai traduzir-se numa redução adicional de 2 cêntimos por litro no gasóleo e 1 cêntimo por litro na gasolina.

O preço final dos combustíveis nas bombas varia, no entanto, consoante cada posto de abastecimento, marca e zona onde está localizado.

Dentro da mesma rede de abastecimento, os preços também podem variar de localização para localização.