Altice pede "condições estáveis" para continuar investimento em Portugal

A Altice Portugal considera que "é necessário que existam condições estáveis" para prosseguir o investimento no país e que haja compromisso do Governo em "assegurar estabilidade regulatória" do setor, disse hoje à Lusa fonte oficial.

A presidente executiva (CEO) da Altice Portugal, Ana Figueiredo, reuniu-se hoje com o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

"Foi uma reunião normal, regular, com um dos nossos principais "stakeholders", o ministro que tutela o setor das comunicações eletrónicas, para debater temas relevantes do setor", disse fonte oficial da dona da Meo à Lusa quando questionado sobre o encontro.

"A Altice Portugal é uma empresa robusta, com uma excelente performance operacional e financeira no setor", referiu a mesma fonte. .

A Meo "continua a reforçar a sua liderança através da sua qualidade de serviço e das suas infraestruturas, continuaremos a: apostar na conectividade com o desenvolvimento de infraestruturas de nova geração em Portugal (na última semana anunciamos 100% cobertura na ilha do Corvo; e também investimento na reativação de teleporto em São Miguel para desenvolvimento de capacidade de Radar de Espaço Profundo)", prosseguiu.

A mesma fonte salientou qua a empresa continuará a apostar na inovação, "sendo disso exemplo o lançamento da primeira oferta comercial de 10 Gbps tecnologia desenvolvida em Portugal, através da Altice Labs, a apostar no futuro com a contratação de 125 novos "trainees" no mês de setembro".

Além disso, "é necessário que existam condições estáveis para prosseguirmos com o nosso investimento no país", salientou. .

"É importante que haja também um compromisso por parte do Governo no sentido de assegurar estabilidade regulatória para o setor, por forma a que Portugal continue a estar na vanguarda desta indústria a nível mundial", rematou.

Em 17 de agosto, o ministro das Infraestruturas tinha afirmado que se iria encontrar em breve com a presidente executiva e "chairman" da Altice Portugal e, posteriormente, com o fundador do grupo para discutir os principais investimentos em Portugal. .