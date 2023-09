IBM Portugal vai criar centro de inovação e tecnologia em Coimbra

O presidente da IBM Portugal, Ricardo Martinho, anunciou esta sexta-feira que a empresa vai criar um centro de inovação e tecnologia em Coimbra, que irá trabalhar em áreas como a inteligência artificial e as cidades inteligentes.

Ricardo Martinho anunciou a criação do centro de inovação e tecnologia, durante o Coimbra Invest Summit, onde aquela empresa e a sua subsidiária Softinsa assinaram também um protocolo com a Universidade de Coimbra e a Câmara de Coimbra para a elaboração de um programa de desenvolvimento integrado para a região.

“A ambição é grande e aquilo que queremos é rapidamente começarmos a trabalhar neste projeto e que ele seja concretizado o mais depressa possível”, disse à agência Lusa o presidente da IBM Portugal, após a assinatura do protocolo.

Ainda sem uma perspetiva dos postos de trabalho a serem criados pelo centro, Ricardo Martinho explicou que o centro deverá começar, em instalações provisórias, ainda em 2023 e que deverá estar operacional em 2024, “com uma ideia de recursos e de postos de trabalho”.

Segundo o responsável, algumas das áreas a serem exploradas no futuro centro serão a inteligência artificial, mas também as cidades inteligentes.

Para Ricardo Martinho, o futuro centro de inovação e tecnologia e o programa de desenvolvimento integrado hoje celebrado estão relacionados.

“O protocolo é que vai ditar a qualidade e a capacidade do centro, porque neste protocolo estamos a querer identificar as áreas prioritárias para a região de Coimbra, em linha com as prioridades da IBM”, aclarou.

O protocolo deverá levar à requalificação de “algumas das áreas de formação da própria Universidade de Coimbra, para estarem em linha com a criação de talentos nas áreas que serão necessárias e com as necessidades do concelho e do que faz mais sentido para a região”, acrescentou, referindo que poderá haver formação desenhada para a recondução de carreiras e oferta especializada “naquilo que são as áreas de mais-valia e que possam ser diferenciadoras”.

Na cerimónia de assinatura do protocolo, Ricardo Martinho agradeceu ao presidente da Câmara Municipal “pela liderança inspiradora”, antevendo que o programa agora anunciado permita utilizar Coimbra como “cidade-modelo e laboratório vivo para testar funcionalidades”, em áreas como as cidades inteligentes, eficiência energética ou sustentabilidade.

O ecossistema empresarial de Coimbra poderá também contar “com a metodologia” e tecnologia da IBM.

“Porquê Coimbra? Faz claramente a diferença o envolvimento, o esforço e o compromisso que sentimos por parte da liderança da Câmara de Coimbra e da Universidade de Coimbra”, vincou Ricardo Martinho.

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, antevê “resultados a curto prazo” da parceria firmada hoje, considerando que o programa “será disruptivo”.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, destacou o facto de várias instituições estarem a trabalhar em conjunto, acreditando que a abertura de um centro da IBM na cidade e o programa de desenvolvimento a ser desenvolvido serão “uma tremenda oportunidade” para o concelho.

“Para Coimbra, é um salto quântico. É este o caminho de futuro que pretendemos trilhar”, vincou, defendendo que a cidade deve ser cada vez “mais epicêntrica no desenvolvimento científico, tecnológico e ambiental”.