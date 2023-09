Estado arrecada mais 3,9% em impostos até agosto

A receita fiscal do Estado totalizou 35.040,1 milhões de euros até agosto, uma subida de 3,9%, de acordo com a síntese de execução orçamental hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). .

A receita fiscal até agosto subiu assim 1.325,5 milhões de euros face a igual período do ano passado, o que segundo a DGO resulta, em parte, da prorrogação do pagamento de retenções na fonte de IRS e de IRC em agosto de 2022 e pela prorrogação do pagamento de IVA que afetou positivamente a receita em 2023 em 69,8 milhões de euros.

Segundo a mesma informação, excluindo estes efeitos, a receita fiscal diminuiu 0,7% (-243,3 milhões de euros), em resultado, sobretudo, da evolução do IVA (-6,2%, -896 milhões de euros) e do IRC (-12,6%, -644 milhões de euros), atenuada pelo aumento do IRS (11,3%, 1170,5 milhões de euros).

Nos primeiros oito meses deste ano, a receita dos impostos diretos (que incidem sobre o rendimento) registou uma subida homóloga de 3,8%, enquanto os impostos indiretos avançaram 4,1% face ao mesmo período de 2022.

As receitas que o Estado arrecadou com o IRS aumentaram 11,7% para 11.517,4 milhões de euros, enquanto a do IRC recuou 12,5% para 4 464,4 milhões de euros.

Por outro lado, o IVA rendeu aos cofres do Estado 13.485,4 até agosto, uma subida de 4,9% face a igual período do ano passado. .

Por sua vez, em termos acumulados, a receita do imposto de selo apresenta um crescimento de 2,5%, totalizando 1.304,5 milhões de euros), a do imposto sobre veículos (ISV) um aumento de 13% para 335,2 e a do imposto sobre o tabaco (IT) avançou 0,7% para 906,4 milhões de euros. .

Por outro lado, a receita do ISP caiu 1,8%, totalizando em termos acumulados 1.973,0 milhões de euros. .

Isolando o mês de agosto, a receita fiscal líquida do subsetor Estado ascendeu a 4.109,9 milhões de euros, registando-se um decréscimo face ao mês homólogo de 1.285,7 milhões de euros (-23,8%).