Medina anuncia privatização de pelo menos 51% da TAP

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta quinta-feira que o Governo vai vender pelo menos 51% da TAP.

O anúncio foi feito no final do Conselho de Ministros, depois da aprovação do diploma que estabelece as condições para o processo de privatização da TAP, numa fase em que se começam a perfilar interessados.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, explicou que será alienado cerca de 51% da TAP e que o Governo "procura um investidor no setor aéreo de escala que deem provas da sua idoneidade" ou "consórcios por si liderados", e reiterou que "só assim esta privatização faz sentido".

