Governo aprova redução de portagens em algumas ex-SCUT

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, uma redução do preço das portagens nas autoestradas do Interior.

"Trata-se de uma questão de justiça territorial", defendeu a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, em conferência de imprensa, justificando que se trata de uma redução para diminuir custos nestes territórios onde não há vias alternativas e não existe transporte público coletivo em qualidade e em quantidade".

"Com o decreto lei e subsequente portaria haverá a redução das portagens de 50% para 65% face às tarifas base de 2011, portanto, estamos a falar de uma redução de 30% face aos preços atuais", afirma.

A medida aplica-se às autoestradas A23 IP e Beira Interior, A24 Interior Norte, A25 Beira Litoral e Alta e A4 Transmontana e túnel do Marão, A13 e A13 1 Pinhal Interior e vai ter um impacto superior a 72 milhões de euros nas contas do Estado.

Em relação à A4, à A13 e A13 1, a ministra indicou que "ficam em pé de igualdade", em termos de descontos, com as anteriores, porque estas vias não existiam em 2011 e, apesar de serem vias do Interior, não tinham o mesmo tratamento. A ministra refere que, no caso da A13, esta redução representará, para um utilizador de classe 1, uma poupança de 246 euros por mês. No caso da via do Marão, a poupança representará uma poupança de 52 euros por mês, numa viagem de ida e volta.



O ministro das Infraestruturas, João Galamba, destacou a poupança na A22, que numa viagem diária de ida poderá poupar 50 euros por mês e 600 euros por ano.

"Na situação do Algarve, esta descida das portagens é particularmente relevante porque devemos ver o Algarve no contexto do atual bloqueio da [Nacional] 125", reiterou.

