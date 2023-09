Produção de leite. Preço desceu 11 cêntimos por litro em cinco meses

O preço do leite à produção desceu 11 cêntimos por litro em cinco meses, revelou esta quarta-feira a Associação dos Produtores do Leite de Portugal (Aprolep), lamentando um novo corte de três cêntimos para as cooperativas da Lactogal.

“Os produtores de leite associados nas cooperativas agrupadas da Lactogal foram informados da descida de três cêntimos por litro de leite a partir do próximo dia 01 de outubro”, justificada pela evolução do mercado, apontou, em comunicado, a Aprolep.

A associação disse ainda que outro comprador, cujo nome não revelou, anunciou também um recuo de dois cêntimos por litro.

Segundo os dados hoje divulgados pela Aprolep, em cinco meses, o preço aos produtores desceu cerca de 11 cêntimos por litro, “sem se registar idêntica descida nos custos de produção”.

Esta descida ocorre uma semana após a divulgação do Estudo da Cadeia de Valor do leite UHT, no âmbito do Observatório dos Preços, que concluiu que, em metade do ano de 2021, as margens de comercialização dos produtores de leite foram negativas.

Os produtores de leite de Portugal também subscreveram a proposta do European Milk Board (EMB), associação de produtores de leite europeus onde está filiada a Aprolep, para ativar a redução voluntária da produção a nível europeu, pagando aos agricultores “preços justos para que não haja mais empresas agrícolas a falir, as zonas rurais permaneçam dinâmicas e a União Europeia tenha uma segurança de abastecimento estável”.