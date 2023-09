Novo aeroporto. Marcelo "otimista com início da obra até final do mandato

O Presidente da República disse esta quarta-feira que está otimista "em ver lançada" até ao final do seu mandato a primeira pedra do novo aeroporto de Lisboa, cuja construção está prevista há mais de 50 anos.

"Pela primeira vez sinto que há razão de ser otimista, agora não qualifico os otimismos (...), mas direi apenas que hoje estou otimista porque temia chegar ao fim do mandato sem sequer haver arranque, ver a primeira pedra do aeroporto", disse Marcelo Rebelo de Sousa, em Albufeira.

A Comissão Técnica Independente (CTI) terá de entregar ao Governo, até 31 de dezembro, o relatório com as conclusões do seu trabalho, indicando qual é a melhor solução para o futuro aeroporto da região de Lisboa.

Ao discursar na sessão de encerramento da conferência "Turismo fator de coesão nacional", o Presidente da República disse começar "a acreditar, agora, em ver algumas pedras do aeroporto (...) conforme aquilo que vamos saber no final do ano".

De acordo com o chefe de Estado, a construção do novo aeroporto "é um tema recorrente" com o qual tem sido "fustigado a um ritmo verdadeiramente assustador há vários anos a esta parte" pelo presidente da Confederação do Turismo de Portugal.

"A culpa não é dele, a culpa em rigor é das circunstâncias objetivas e não vale a pena agora assacar responsabilidades, porque eu acho que são coletivas", notou.