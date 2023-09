CIP propõe aumento salarial acima de 20%, mas contas de fiscalista apontam para subida de 15% no máximo

O especialista considera que Portugal “ é um país muito caro para trabalhar ”, “paga-se imenso para trabalhar, paga-se imenso à Segurança Social”. Por isso, diz, cada “trabalhador acaba por ficar com muito pouco rendimento disponível e a empresa, por mais que gaste, acaba por dar pouco rendimento ao trabalhador, porque grande parte do rendimento, mais de metade do salário vai para a Segurança Social e para o IRS”.

O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro diz que a proposta de aumento salarial da CIP é muito positiva, mas segundo as contas deste especialista o aumento líquido dos salários ficará no máximo em 15%.

Caiado Guerreiro considera que “ n ão é um aumento direto à sua liquidez, mas é muito virtuoso ”. “Como nós temos verificado, cada vez mais as reformas degradam e continua a degradar-se a pirâmide demográfica. Cada vez há menos pessoas a contribuir para as reformas e cada vez as pessoas vivem mais tempo”, sustenta.

Este tipo de capitalização, segundo Caiado Guerreiro, já é algo que já acontece na maior parte dos países, nomeadamente na Suíça, “onde as pessoas têm a reforma somente porque contribuem para a sua reforma”.

Mas este passo, faz com que as situações relacionadas com a parentalidade, com o subsídio de desemprego e outras que até agora eram asseguradas pela contribuição do trabalhador para a Segurança Social sejam assumidos pelo Orçamento do Estado.

A proposta da CIP retira de forma direta 14,5% das contribuições que até agora seguiam para a Segurança Social. Ou seja, dos atuais 34,5% passam a seguir apenas 20%, que vão alimentar o sistema previdencial.

Pode ser a machadada final nas contas da SS? Caiado Guerreiro diz que não e propõe que "a receita de IVA poderia ser dedicada a esta função”.

“Se o Orçamento do Estado não assumir parte das responsabilidades que neste momento são da Segurança Social, as reformas das pessoas não permitirão que estas tenham uma vida condigna no futuro”, concretiza.