Portugal vai poder pescar 2.296 toneladas de bacalhau junto ao Canadá

Portugal vai poder pescar 2.296 toneladas de bacalhau em 2024 na zona 3M, junto à Zona Económica Exclusiva (ZEE) do Canadá, um aumento de 92% face a 2023, anunciou hoje o Ministério da Agricultura e da Alimentação.

"Este aumento é muito positivo para a frota bacalhoeira portuguesa, tanto mais que vem no seguimento do aumento já verificado em 2023, quando foi possível aumentar a quota em 52,5%, contribuindo para o reforço da rentabilidade desta frota e para que esta espécie tão apreciada continue a chegar às nossas mesas pelas mãos dos nossos pescadores", afirmou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, citada em comunicado.