Succession na vida real? Rupert Murdoch já não é presidente da Fox e News Corp

Rupert Murdoch descreveu ainda o filho Lachlan Murdoch, que vai assumir os cargos de presidência das duas empresas, como "um líder apaixonado e com princípios". Com 92 anos, Rupert fez questão de sublinhar que "as nossas empresas estão com saúde robusta, tal como eu" .

"Durante toda a minha vida pessoal, tenho estado envolvido diariamente com notícias e ideias, e isso não vai mudar", escreveu Rupert Murdoch num memorando aos trabalhadores, noticiado pelo The Wall Street Journal . "Mas é a altura certa para assumir papéis diferentes, sabendo que temos equipas verdadeiramente talentosas", declarou.

Rupert Murdoch, o histórico proprietário de órgãos de comunicação social um pouco por todo o mundo, anunciou esta quinta-feira que vai deixar a presidência da Fox e do grupo News Corporation, detentor de jornais do Wall Street Journal, do Sun e da Sky News Australia, entre muitos outros. Quem sucede a Rupert nos cargos é o filho, Lachlan Murdoch.

Muito antes de inspirar a série de sucesso da HBO , a carreira de Rupert Murdoch começou pelos jornais, na década de 1950, no seu país natal, a Austrália. O The Economist chegou a dizer que foi Murdoch a inventar o tablóide moderno, numa peça de 2011 em que já dizia que era tempo do empresário se reformar.

Esse impacto pode ser medido, por exemplo, através da indemnização de mais de 780 milhões de dólares que a Fox pagou à Dominion , uma fabricante de sistemas de votação eletrónica. A indemnização foi fixada num acordo para evitar que um processo de difamação contra a Fox News, acusada de transmitir alegações falsas sobre o envolvimento da Dominion numa tentativa de roubar as eleições presidenciais de 2020 a Donald Trump, chegasse a julgamento - expondo detalhes do funcionamento interno do canal.

Murdoch chegou ao hemisfério Norte na década seguinte, quando comprou o britânico News of the World e, de seguida, o The Sun. O News of the World acabou por fechar em 2011, anos após o início de alegações que o jornal colocou escutas ilegais nos telemóveis de cerca de sete mil pessoas. Rupert Murdoch chegou a pressionar o primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, a não investigar as alegações.

A expansão do império mediático aos Estados Unidos da América começou por um jornal local, na década de 1970, a que se seguiu a compra do mais influente New York Post alguns anos depois.

Após obter a cidadania norte-americana, Rupert Murdoch entrou no negócio audiovisual através da 20th Century Fox, e chegou às televisões quando comprou vários canais e criou o grupo Fox Broadcasting, em 1986. A Fox News surgiu em 1996, para competir com a CNN, e acabou por se tornar a líder de audiências entre os canais de notícias por cabo nos Estados Unidos.

Deste lado do Atlântico, Murdoch criou a Sky em 1984. O canal começou pelo Reino Unido, ganhou força depois de uma fusão em 1990, e a marca expandiu-se à Alemanha e à Itália, entre outros países, até ser vendida, depois de uma guerra de licitações, à Comcast - que também é proprietária da NBCUmiversal e da DreamWorks.