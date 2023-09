Quanto vou pagar a menos na prestação da casa com as novas medidas? Dois exemplos

O Governo aprovou, esta quinta-feira, a redução dos juros do crédito à habitação em 30% e o reforço da bonificação dos juros. Através de uma espécie de moratória de dois anos e do apoio a quem tem uma taxa de esforço acima de 35%, o executivo de António Costa pretende aliviar o peso do crédito à habitação sobre as famílias numa altura em que as taxas de juros sofreram o décimo aumento consecutivo.

Na prática, com a redução dos juros, as famílias vão ter a possibilidade de pedir ao banco para fixar a prestação do crédito no mesmo valor ao longo de dois anos. A medida abrange os empréstimos contraídos até 15 de março de 2023.

Depois dos dois anos, o empréstimo regressa às condições originais, e o pagamento da diferença acumulada até então começa quatro anos depois do fim da fixação da prestação, o que equivale a seis anos com condições mais favoráveis. A diferença é diluída no tempo que resta ao empréstimo.

As famílias podem apresentar estes pedidos a partir de 2 de novembro e até ao final do 1.º trimestre de 2024. Depois de receberem os pedidos, os bancos têm 15 dias para apresentar as condições ao cliente – que tem 30 dias para responder. A data inicial pode mudar, caso a publicação do diploma desta medida ocorra mais tarde que 2 de novembro.

Quanto ao reforço da bonificação temporária de juros, esta passa a ser calculada sobre o valor do indexante acima dos 3%, e beneficiam pessoas com rendimentos até ao 6.º escalão.

Mas que impacto têm estas medidas?