Habitação. Proprietários e inquilinos com propostas radicais para as rendas

Não há entendimento entre proprietários e inquilinos, depois da inflação média ter fixado a atualização das rendas em 6,9%, no próximo ano. O Governo já prometeu travar este aumento e a ministra da Habitação começa, esta quinta-feira, a ouvir os representantes do mercado.

À Renascença, o secretário-geral da Associação de Inquilinos Lisbonenses, António Machado, defende uma "contenção bastante forte". Lembra que os inquilinos estão a passar bastantes dificuldades: "as rendas novas no último ano aumentaram 36%, muitas das rendas anteriores também já são bastante elevadas e as rendas mais antigas representam taxas de esforço na ordem dos 40% a 50%". António Machado pergunta "qual é o limite?"

É devido a este cenário que os inquilinos defendem, para 2024, um aumento zero. António Machado diz que não levam para a reunião com a tutela "nenhum número", nem perante a inevitável possibilidade de um aumento.

"Proprietários são os únicos com preços congelados"



Já os senhorios estão radicalmente contra. Reclamam a aplicação da lei, ou seja, que as rendas subam 6,9%, como fixou o mecanismo automático.

Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), avisa que se a lei não for cumprida "o que nós vamos assistir, de certeza, é algo muito mais grave do que já se passou este ano", em que "o Governo impediu a inflação de ser aplicada em pleno, seria 5,43% e só deixou 2%".