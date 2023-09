Francisco Assis: "Imposto variável nos combustíveis é ideia interessante"

A ideia de um imposto variável parece-me uma ideia interessante. Pelo menos deve ser objeto de estudo, porque, com um imposto variável, poder-se-iam alcançar dois objetivos: Evitar uma grande flutuação nos preços e, ao mesmo tempo, garantir uma estabilidade no volume das receitas fiscais obtidas.

O professor Campos e Cunha sugeriu esta semana, na Renascença, a criação de um imposto variável para estabilizar o preço dos combustíveis. Enquanto presidente do Conselho Económico e Social (CES), como olha para esta ideia? Já depois disso, o líder do PSD apontou, igualmente, para um "mecanismo automático".

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, considera "interessante" a ideia de um imposto variável para travar o aumento do preço dos combustíveis e defende que deve ser estudada.

Não lhe parece estranho - e o senhor até é socialista - que o Governo continue a amealhar com os impostos sobre os combustíveis? No último fim de semana, atestei de gasóleo o depósito em Espanha e foi muito mais barato do que em Portugal: 1,5 euros por litro e em Portugal já se aproximava de 1,8 euros.

Já se sabe que o próximo Orçamento do Estado deve prever alguma descida em sede de IRS, por exemplo. Não é só o PSD que propõe, o PS também. Do seu ponto de vista, é ou não desejável haver rapidamente, ainda que depois de aprovado o orçamento, uma reforma fiscal a sério?

Creio que haveria vantagem em fazermos uma reflexão sobre a fiscalidade praticada no nosso país, conducente, eventualmente, à concretização de uma reforma fiscal. Não sei se essa reforma fiscal terá que ser profunda, ou não tão profunda. Mas que haverá necessidade de refletir, ponderar, seriamente a necessidade de uma reforma fiscal parece absolutamente evidente.

É, ou não, verdade que os patrões sugeriram levar este tema, que é do Parlamento, para a sede de Concertação Social?

Sim. Na última reunião da Concertação Social, houve uma intervenção do presidente da Confederação do Comércio e Serviços, o engenheiro Vieira Lopes, e que falava em nome de todas as confederações empresariais, no sentido de propor que essa matéria fosse objeto de debate na Concertação Social.

Parece-me bem. Eu penso, aliás, outra coisa: julgo que haveria vantagem para o país em desligarmos o debate sobre uma eventual reforma fiscal do debate orçamental, fazendo até um estudo comparativo com outros países europeus.