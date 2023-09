Novos créditos ao consumo em baixa somam 620 milhões de euros em julho

Os novos créditos ao consumo somaram 620 milhões de euros em julho, menos 2,1% do que em junho e 3,4% abaixo do mês homólogo de 2022, anunciou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

No mês em análise, apenas o segmento do crédito automóvel aumentou o montante contratado face ao mês anterior, ao registar um incremento de 1,7%, para 251 milhões de euros.

Já o montante de novos créditos pessoais desceu 4,0%, para 269 milhões de euros, enquanto o valor dos novos créditos através de cartões e descoberto caiu 5,6%, para 101 milhões de euros.

Em número, os novos créditos pessoais aumentaram 0,9% em julho face a junho, para 40.416, os novos empréstimos para compra de automóvel subiram 4,6%, para 17.142, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto desceram 4,3%, para 67.180.

Do total de novos contratos de crédito em julho, 5,4% (5,6% em junho e 5,1% em julho de 2022) foram contratos subvencionados, ou seja, celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas em que parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado).

Em proporção do montante total, estes créditos com subvenção representaram 7,3% em julho, abaixo dos 7,5% do mês anterior, mas acima dos 6,8% de julho de 2022.