Medina anuncia mecanismo para criar estabilidade face a aumentos das taxas de juro

O Governo vai alargar os critérios de acesso aos juros bonificados no crédito à habitação, ao aumentar o número de famílias com direito a este apoio.

A informação foi esta sexta-feira confirmada pelo ministro das Finanças, em Santiago de Compostela, à entrada para uma reunião de ministros da Economia e Finanças da União Europeia.

"O que o Governo está a fazer é, precisamente, criar um mecanismo para proteger mais estas famílias relativamente ao movimento dos juros, criar aqui uma situação de previsibilidade, de estabilidade, ao mesmo tempo que alargaremos o acesso à bonificação do crédito, isto é, aos apoios que damos àquelas famílias que, situando-se até determinado patamar de rendimento, estejam hoje numa taxa de esforço muito significativa", disse Fernando Medina.

"De facto, são muitas as famílias que, fruto destas subidas recentes viram subir muito o encargo, o seu custo com a habitação e o que isso pesa nos seus orçamentos", reconheceu.

Fernando Medina reserva pormenores sobre as medidas para o momento da aprovação do pacote de apoios, no Conselho de Ministros da próxima semana.

O semanário "Expresso" avança esta sexta-feira que o governo vai criar um mecanismo que deverá permitir o pagamento de apenas 75% da Euribor durante dois anos. O restante será pago depois desse prazo.