​Prestação da casa sobe 67% em pouco mais de um ano

É esta taxa que tem impacto no dinheiro para emprestar às famílias, o que significa que a prestação do crédito à habitação vai “manter a tendência crescente”, diz Nuno Rico, da DECO PROteste.

A prestação do crédito à habitação subiu 67% desde julho do ano passado. As contas são avançadas à Renascença pelo economista Nuno Rico, especialista em produtos bancários da DECO PROteste.

Nuno Rico avisa que a Euribor, “apesar de ter estagnado no mês de agosto, nos últimos dias voltou a subir e isto irá traduzir-se em subida nas prestações, à medida que os contratos sejam revistos”.

Prestação mensal sobe 25 euros

Fazendo contas, uma família com um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, com um spread de 1% e Euribor a seis meses, vai passar a pagar mais 25 euros por mês, resultando numa prestação mensal de 825 euros.

Isto significa que, desde julho do ano passado, quando o BCE começou a aumentar as taxas diretoras, a prestação do crédito à habitação sofre um agravamento de 67%, passando de 493 euros, quando a média da Euribor de julho de 2022 era de 0,162%, para 825 euros, com uma média da Euribor de setembro de 3,943%.

Face a esta escalada da prestação mensal para pagar a casa, Nuno Rico defende que o Governo deve implementar, com urgência, novas medidas para evitar que se repita o que aconteceu em 2011/2013, quando muitas famílias tiveram de entregar a casa ao banco.