Costa defende que redução do IRS não pode pôr em causa "contas certas"

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira que o Governo irá continuar progressivamente a reduzir o IRS, mas que a redução tem de ser feita "de forma justa" para não pôr em causa "as contas certas do Estado".

"Já reduzimos, de 2015 até agora, em cerca de dois mil milhões de euros aquilo que [os portugueses] pagam e o que consta do plano de estabilidade é que, daqui até ao final da legislatura, tencionamos que haja uma redução no custo do IRS para o conjunto das famílias", afirmou António Costa.

À margem de uma visita a uma nova residência da Universidade do Porto, na semana em que o PSD fez chegar ao Parlamento uma proposta de redução de impostos, o primeiro-ministro salientou, contudo, que a redução do imposto sobre o trabalho tem de ser realizada "de forma justa" para não pôr em causa "as contas certas do Estado"