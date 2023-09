INE confirma subida da taxa de inflação para 3,7% em agosto

O Instituto Nacional de Estatística confirmou esta terça-feira a aceleração da taxa de inflação para os 3,7% em agosto, uma subida de 0,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior, e a primeira vez que a inflação aumenta este ano.

O crescimento é explicado em grande parte pela subida no preço dos combustíveis, que contribuíram para um aumento de 0,7 pontos percentuais da taxa homóloga de inflação.

Há dez meses consecutivos que a inflação vinha a descer, depois de ter atingido um pico de 10,1% em outubro do ano passado. A taxa média está agora nos 5,3%, um ponto percentual acima do mês passado e um valor idêntico ao estimado pelo Eurostat para a área do Euro.

A variação média dos últimos doze meses do IPC sem habitação, referência para a atualização de rendas no próximo ano, fixou-se em 6,9% (6,94%) em agosto.