Autoeuropa. BE exige 100% dos salários para trabalhadores afetados pela paragem

A coordenadora do BE defendeu esta terça-feira o pagamento de salários a 100% a todos os trabalhadores da Autoeuropa e das empresas fornecedoras instaladas no parque industrial, durante a paragem de produção prevista até 12 de novembro.

“A Autoeuropa é uma empresa importante para a economia do país. Esperava ouvir mais da parte do Governo, mais da parte do primeiro-ministro, mas também mais responsabilidade da parte da própria empresa. A Autoeuropa é uma empresa que recebeu muitos apoios do Estado ao longo dos últimos anos, tem uma importância imensa na economia portuguesa e para o trabalho de toda uma região do distrito de Setúbal”, disse Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas, após uma reunião com a coordenadora das Comissões de Trabalhadores (CT), em Setúbal.

Mortágua frisou que "é o Estado que paga uma parte do `lay-off´, as responsabilidades e os custos de uma opção que foi tomada pela Autoeuropa", considerando que se a empresa escolhe este modelo de gestão, "tem de assumir responsabilidades e tem uma responsabilidade social para com os trabalhadores, para com o país e para com o Estado, de quem já recebeu muitos apoios”.

O modelo de gestão de stocks Just In Time, utilizado pela Autoeuropa e pela maioria das grandes empresas, prevê que os fornecedores façam a entrega de componentes para produção na hora exata, dispensando a necessidade de uma grande capacidade de armazenamento na fábrica, o que permite reduzir custos.