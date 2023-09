Três mestrados em Gestão portugueses no ranking do Financial Times

Há três escolas de negócios portuguesas no ranking do Financial Times de mestrados em Gestão, que foi revelado esta segunda-feira.



O mestrado da Nova School of Business and Economics mantém-se no 15.º lugar, o da Católica-Lisbon School of Business & Economics é considerado o 26.º melhor do mundo e o do ISCTE Business School ocupa a 62.ª posição.

O mestrado em Gestão da Católica-Lisbon subiu 19 posições nos últimos dois anos, enquanto que o do ISCTE melhorou 24 lugares desde 2021.

O ranking do Financial Times é liderado por escolas europeias. A primeira posição é ocupada pela HEC Paris, seguida da Universidade de St, Gallen, na Suíça, e da London Business School.

O mestrado de Gestão da Católica-Lisbon alcança este ano a melhor posição de sempre. É o melhor em Portugal em matéria de Sustentabilidade, sendo também o mestrado mais internacional, assinala a instituição, em comunicado enviado à Renascença.

“Esta é uma validação da nossa estratégia de nos afirmarmos pela qualidade e rigor do nosso conhecimento e aprendizagem, atraindo os melhores professores e alunos e sendo atualmente uma das melhores escolas de gestão do mundo”, assinala Filipe Santos, diretor da Católica-Lisbon School of Business & Economics.

Filipe Santos considera que “este resultado inspira-nos a fazer mais e melhor para formar uma nova geração de líderes capazes de ser agentes de inovação e impacto positivo nas empresas e na sociedade”.