Costa quer cooperação e não competição com o Chile no negócio do lítio

O primeiro-ministro considera que foi aberta uma pista com o Chile para que exista cooperação e não competição em torno da exploração do lítio, salientando que esta matéria-prima é fundamental para a transição energética.

Esta posição foi defendida por António Costa, esta segunda-feira, após ter estado reunido com o Presidente do Chile, Gabriel Boric, encontro que aconteceu no Palácio de La Moneda, depois das cerimónias dos 50 anos do golpe militar que derrubou a democracia chilena.

Em declarações aos jornalistas, o líder do executivo português disse que a reunião se centrou nas questões bilaterais, sobretudo de ordem económica, e adiantou que teve a oportunidade de transmitir algumas das preocupações que lhe foram comunicadas no domingo, durante o encontro que teve com empresários portugueses investidores no mercado chileno.

"Juntamente com a Argentina, o Chile detém as maiores reservas mundiais de lítio. Portugal e Espanha têm as maiores reservas de lítio da Europa. Queremos em conjunto colaborar positivamente para benefício de todos, tendo em vista um aproveitamento justo destes recursos naturais", declarou o primeiro-ministro.

De acordo com António Costa, é preciso evitar que haja "uma competição de uns com os outros".

"Pelo contrário, devemos colaborar em conjunto para acelerar esta transição energética, que é fundamental para se enfrentar as alterações climáticas. Há uma pista de trabalho que foi aberta com o Chile e que espero venha a dar frutos", referiu.