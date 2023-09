Emprego precário aumenta para 17,8%

O emprego com contrato a termo ou recibos verdes, os chamados precários, aumentou para quase 18%, indicam números apresentados pela Randstad, num estudo que conta com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), do Instituto do Emprego e Formação Profissional, do Ministério do Trabalho, do Banco de Portugal e do Eurostat.

A taxa de emprego temporário aumentou 1,6 pontos percentuais no último ano, para 17,8%.



No total, há 4,25 milhões a trabalhar por conta de outrem, dos quais 82,2% têm contrato sem termo, 6,7% trabalham a tempo parcial.

Por antiguidade, 1,35 milhões dos trabalhadores mantêm o mesmo emprego há mais de 20 anos, ou seja, mais de 27% do total dos trabalhadores. Este é o valor mais baixo dos últimos dois anos.

No final do segundo trimestre havia menos 1.100 pessoas na população ativa, que passou a contar com 5,3 milhões. Destas, 32,1% têm o ensino superior e apresentam a taxa de atividade mais alta, de 84,5%, em comparação com as pessoas com ensino secundário e pós-secundário.



A taxa de atividade cresceu em todas as faixas etárias, à exceção dos 45 a 54 anos e a partir dos 65 anos. A maior taxa é a da população entre os 35 e os 44 anos.

A população desempregada diminuiu para 324 mil pessoas, são menos 55.800 desempregados. Quase metade (46,7%) está à procura de emprego há mais de um ano.