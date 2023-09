Ministro acredita que paragem da Autoeuropa vai durar menos do que o anunciado

O ministro da Economia disse esta quarta-feira acreditar que a paragem da Autoeuropa vai ser menor do que a anunciada, destacando que o Governo está a trabalhar para minimizar o impacto da paragem no país e nas 30 empresas satélites.

“Tenho a crença que a paragem vai ser menor do que a que está anunciada e temos de trabalhar todos para minimizar esse risco e minimizar o impacto para o país, sobretudo em termos das nossas exportações”, afirmou o ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.

À margem da sessão de apresentação dos Bairros Comerciais Digitais, no Porto, o ministro adiantou que o Governo está a “fazer tudo” para minimizar o tempo de paragem da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, que terá lugar de 11 de setembro a 12 de novembro.

Aos jornalistas, António Costa Silva adiantou que vai reunir-se nos próximos dias com as associações da indústria de componentes e com a administração da Autoeuropa.

“Vamos tentar encontrar soluções e, pelo menos, minimizar os problemas para o futuro”, referiu, dizendo que o Governo está, juntamente com a administração da Autoeuropa, a perceber que componentes estão em falta.