Ex-CEO da TAP Christine Ourmières exige indemnização de 5,9 milhões

A ex-CEO da TAP Christine Ourmières-Widener exige uma indemnização de 5,9 milhões de euros e processa a companhia aérea, avançou esta quarta-feira o jornal ECO.

O processo deu entrada na terça-feira no Tribunal Central Cível de Lisboa, de acordo com a informação disponibilizada pelo portal Citius.

Christine Ourmières-Widener foi demitida a 6 de março deste ano através de uma declaração pública do ministro das Finanças, Fernando Medina, em que também foi conhecido o afastamento de Manuel Beja, presidente do conselho de administração da TAP.

O ministro invocou justa causa e garantiu, na altura, que o Estado não tencionava indemnizar Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja.



As demissões aconteceram na sequência do caso Alexandra Reis. Um relatório da Inspeção-Geral da Finanças, divulgado por Fernando Medina, concluiu pela nulidade do acordo celebrado em janeiro de 2022 e a ex-gestora da TAP terá de devolver a verba "indevidamente paga", no valor de 500 mil euros.



"O processo de indemnização de uma ex-gestora da TAP levantou justa indignação no país, pela dimensão dos valores envolvidos, em particular numa empresa pública sujeita a um ambicioso plano de reestruturação", sublinhou o ministro das Finanças, que mandatou a administração da companhia aérea para recuperar a verba paga a Alexandra Reis.



Este caso "gerou justificada incompreensão quanto a falhas evidentes nas práticas de gestão e de governo societário com implicações no controlo da legalidade e do adequado funcionamento da empresa, incluindo deficiências graves na relação com o acionista", declarou Fernando Medina.



