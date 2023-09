Trabalhadores chegam a acordo com Autoeuropa sobre lay-off

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa e a administração da empresa chegaram esta terça-feira a acordo sobre os termos do lay-off a implementar durante as nove semanas em que a produção na fábrica de Palmela estará suspensa devido à falta de peças.

A informação foi confirmada à Renascença pelo coordenador da CT, Rogério Nogueira, após uma reunião que começou na segunda-feira e que terminou esta terça-feira.

Ainda não são conhecidos mais pormenores sobre este acordo relativo ao lay-off, que prevê a redução dos períodos normais de trabalho ou a suspensão dos contratos de trabalho por determinado tempo.

A CT propôs à Autoeuropa a partilha de pagamento de 95% do salário entre a Segurança Social e a fábrica da Volkswagen, com os restantes 5% correspondentes a dias de paragem na produção negociados no âmbito do acordo de empresa.

[em atualização]