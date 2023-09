Justiça recebeu mais de 382 milhões em custas judiciais em 2022

A justiça recebeu mais de 382 milhões em custas judiciais e taxas de registos no ano passado.

São mais 33,6 milhões do que em 2021.

De acordo com o jornal Público, que cita um relatório do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, as custas envolvem pagamentos de processos em tribunal, multas e outras penalidades e juros.

O valor arrecadado subiu na justiça cível, criminal e também na justiça administrativa.

Em matéria de registos foi no registo predial que se verificou o maior aumento de receita para o estado.