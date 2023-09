Lay-off na Autoeuropa vai levar à "paragem de outras fábricas" em Portugal

“As consequências podiam ser mais graves, porque a indústria portuguesa de componentes não produz muito para a Autoeuropa que recorre a fornecedores europeus”, sublinha, manifestando o desejo de a fábrica de Palmela aumentar, no futuro, as compras a empresas nacionais.

Ainda assim, José Couto avisa que a AFIA juntamente com o Ministério da Economia estão a avaliar as consequências para os fornecedores nacionais da multinacional alemã.

“Estão a estudar o assunto e nós vamos colaborar com toda a informação sobre a indústria que seja necessária. Não é uma solução fácil, e é uma situação que vai exigir que o ministério tenha capacidade de intervenção e sejam criativos”, analisa.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa reúne-se com a administração da empresa, nesta segunda-feira, para debater as condições financeiras do layoff, durante a anunciada paragem de produção de nove semanas na fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.

A empresa revelou na quinta-feira que iria haver uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de Setembro a 12 de Novembro, devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia "severamente afectado" pelas cheias que ocorreram no passado mês de Agosto naquele país.

O layoff é uma medida que prevê a redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão temporária dos contratos de trabalho, devido a motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, incluindo catástrofes ou outras ocorrências que tenham afectado gravemente a actividade normal da empresa, desde que tais medidas se mostrem indispensáveis para assegurar a viabilidade económica dessa empresa e a manutenção dos postos de trabalho.

A Autoeuropa vale 1.5% do PIB nacional.