Governo procura "soluções" junto da Autoeuropa e fornecedores nacionais

O Ministério da Economia anunciou esta segunda-feira que tem mantido contactos com a administração da Autoeuropa para “encontrar soluções” após a interrupção na produção, e que está a identificar os fornecedores nacionais para “minimizar os riscos de paragem da fábrica”.

“O Governo, através do Ministério da Economia e do Mar, encontra-se a desenvolver todos os esforços para identificar soluções no âmbito da indústria de componentes nacional”, disse o departamento governamental em resposta à Lusa.

O Ministério da Economia diz que tem mantido contactos com a administração da fábrica do Grupo Volkswagen em Palmela “desde o início”, com o objetivo de “compreender as causas destas dificuldades e encontrar soluções”.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa revelou na quinta-feira que a empresa vai fazer uma paragem de produção de nove semanas, de 11 de setembro a 12 de novembro, e que pretende aplicar o 'lay-off' nesse período.

A paragem de produção na Autoeuropa deve-se às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia, que foi “severamente afetado” pelas condições climatéricas que se fizeram sentir naquele país no passado mês de agosto.